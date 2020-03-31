Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen birçok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan site sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole etti.

Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırdı.

Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapıyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

Özellikle İtalya'da ve yurt dışında birçok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi.

Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.

"Herkese moral oldu"

Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, "Tüm site sakinleri, çevre sitedekiler ve komşularımızın da katıldığı çok güzel bir etkinlikti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık. Herkes çok mutlu oldu, eğlendi" dedi.