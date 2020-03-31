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Hamile kadın koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve kocası ile birlikte koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi 28 yaşındaki Betül Aydın'ın, kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.
Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.
Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde dün toprağa verildi.
Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs Kocaeli Kartepe hamile kadın koronavirüsSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:51
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