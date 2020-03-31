Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi 28 yaşındaki Betül Aydın'ın, kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın’ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarıldı.

Bebek, kuvöz ile İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Betül Aydın’ın cenazesi ise yapılan işlemlerinin ardından, Kartepe ilçesinde dün toprağa verildi.

Betül Aydın’ın eşi Recep Aydın’ın ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.