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Türkiye
TRT Haber 03.06.2026 09:58

Yaz geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini duyururken, iç kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Yaz geldi: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotograf: AA]

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülürken; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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