Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi'nde çiçek açan kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve köylüler tarafından korunan ve takip edilen çiçeği, kopararak biyokaçakçılıkta kullananlara 699 bin 425 lira ceza kesiliyor.

Köy muhtarı Mesut Altınkaya, gazetecilere, bölgeye has olan şakayıkların korunması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Bölgenin foto kapanlarla takip edildiğini anlatan Altınkaya, bitkiyi koparmanın cezası olduğunu dile getirdi.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız da ayı gülünün bölge için çok önemli ve ender bir endemik tür olduğunu ifade etti.

Doğaseverler olarak bu zenginliği geleceğe taşımak istediklerini vurgulayan Yıldız, "Sloganımız her zaman 'Çiçek dalında güzeldir.' olmuştur. Bu tür özel bölgeleri korumamız gerekiyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.