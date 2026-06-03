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Türkiye
İHA 03.06.2026 08:50

Tülüşah için koruma uyarısı: Cezası 699 bin lira

Bilimsel adı Rhaponticoides Mykalea olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sembolik ve endemik çiçeği Tülüşah (Aydın Gaşağı) çiçek açtı. Bu çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 245 lira olarak belirlendi.

Tülüşah için koruma uyarısı: Cezası 699 bin lira

Bu yıl ilk olarak Soğucak altındaki belediyeye ait park alanında açan Tülüşah, görkemli güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Adını, Milli Park’ın da bulunduğu Samson Dağları’nın antik isminden alan Tülüşah, IUCN Tehlike Kategorisi’nde "CR" (Çok Tehlikede) olarak yer almakta olup, Yaylaköy’den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde yayılış gösteriyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tülüşahların koparılması, yaşam alanlarının tahrip edilmesi veya bitkilere zarar verilmesi halinde, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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