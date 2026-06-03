Trafikte öfkenin bedeli ağır oldu: 420 bin lira ceza

Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bir otomobil sürücüsü ile belediye otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışma üzerine otomobil sürücüsü seyir halindeki belediye otobüsünün önünü keserek şoförün bulunduğu yerdeki camı kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü yakalandı.

Sürücünün belgesi iptal edilmiş

Ekiplerin incelemesi sonucu otomobil sürücüsünün daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi.

Polis ekiplerince sürücüye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanılması" suçlarından 420 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, sürücünün kullandığı otomobil trafikten 2 ay men edildi.