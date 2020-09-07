Arkadaşlarıyla dün Kocaeli'den Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'na gezmeye giden iki kadın, gruptan ayrılınca ormanlık alanda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Off-road ekibi de aramalara katıldı

Bu sırada Acelle Yaylası'na çıkan off-road ekibi de jandarma ekiplerinden durumu öğrenerek arama çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından off-road ekibince ormanlık alanda bulunan kadınlara yemek ikram edildi.

"Yardım olsun diye aramaya katıldık"

Durumu jandarmaya bildirerek kadınları ekiplere teslim eden Erol Sarı, "Gece arkadaşlarla Acelle Yaylası'na gezmeye gittik. Burada jandarmaya rastladık. İki kadının kaybolduğunu öğrendik. Yardım olsun diye aramaya katıldık. Ayrı yerlerde arama yaparken kadınları bulduk" dedi.