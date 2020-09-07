Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadıköy'de havai fişek kullanımı yasaklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, havai fişek kullanımı Kadıköy Beledisi Meclisi kararıyla yasaklandı.
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında gündeme getirilen havai fişek kullanımının yasaklanması ve sağlık çalışanlarından nikah işlem ücreti alınmaması konuları oy birliğiyle kabul edildi.
Hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmadı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugüne kadar hiçbir etkinliklerinde havai fişek gösterisi yapmadıklarını kaydetti.
Odabaşı, "Bundan sonrası için de Kadıköy'de kullanılmaması adına, bugün eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.
Etiketler: İstanbul havai fişek Kadıköy belediyesi Şerdil Dara OdabaşıSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 14:26
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