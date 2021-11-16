Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 14:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yayaya çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybederken, şarampole uçan otomobildeki sürücü ise yaralandı.
Kaza, Aydın-Denizli kara yolu Karacasu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Erol K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Himmet Civelek’e çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, otomobil şarampole uçtu.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şarampole uçan otomobil sürücüsü Erol K. yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Bahri K. ise kazayı yara almadan atlattı. Sürücü Erol K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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