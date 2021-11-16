Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Sevim Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi mevkiinde yoldan çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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