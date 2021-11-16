Sinop’un Bektaşağı köyünde 22 dönümlük arazi üzerine kurulan bahçede yapılan hasadın ardından kivi, ulusal marketlere satılmak üzere yola çıkıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kivi üreticisi Yalçın Erdoğan, "Burada 1500 tane ağacımız var. Otomatik sulama, damlama sulama, otomatik gübreleme, don önleme sistemi yani teknolojinin bütün faaliyetlerini kullanarak bahçemizin bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Buradan şu an 3 ton ürün elde ettik. Toplamda 60 ton civarı ürün beklentimiz var. Hava alanından Erfelek Bektaşağı’ya kadar kivi yetiştiriciliği için uygun. İnşallah diğer arkadaşlar da köylülerimiz, çiftçilerimiz de kivi yetiştiriciliği yapabilirler. Bu önemli ülkemiz açısından, memleketimize bir girdi sağlarlar. Buradaki ürettiğimiz kivileri Yalova’da soğuk hava deposuna koyuyoruz, bir bölümünü tüccara sattık, bir bölümünü kendimiz soğuk hava deposuna koyuyoruz. Kışın ulusal marketlere oradan çıkarıp satıyoruz" dedi.