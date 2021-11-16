Savunma ve teknolojinin lider şirketi ASELSAN, topluma ve çevreye sunduğu değer ve katkılarla dünya arenasında ödülleri toplamaya devam ediyor.

ASELSAN, atık yönetimi çalışmaları ile İngiltere’de gerçekleştirilen, tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen Uluslararası Green Apple Çevre Ödüllerinde gümüş ödül aldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile çevreyi korumayı öncelikli görev kabul ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. ASELSAN’da çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüz modern yaşam koşulları ve tüketim süreçleri dikkate alındığında günlük hayatta oluşan atıklara yönelik tedbir alınması bireyler ve kurumlar için kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. ASELSAN bünyesindeki atıkların yönetimini kapsayan, etkin ve geniş çaplı bir atık yönetimi sistemi uzun yıllardır ilgili mevzuata uygun olarak başarıyla yürütülüyor. Bireysel atıkların yönetimini de kapsayacak şekilde ASELSAN’ımız atık yönetim sistemini geliştirdi ve 2019 yılı itibarıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemini oluşturdu. Bu sistem ile atık yönetimimiz daha da güçlendi."

"Çevre ve topluma katkı konusunda milli gücümüz"

Görgün, "Döngüsel ekonominin kurum çalışmalarına bir yansıması olan atık yönetiminde, ASELSAN ailesinin her bir üyesi katkı sağlıyor. 2020 yılında yapılan çalışmalar kapsamında çöpe giden atık miktarı yüzde 45 oranında azaltılarak çevresel riskler minimize edildi. Sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik samimi ve gerçekçi projelerimiz, global arenada prestijli ödüllerle takdir edilmeye devam ediyor. Savunma ve teknoloji lideri ASELSAN, kazandığı Yeşil Dünya Elçisi unvanıyla çevre ve topluma katkı konusunda da milli gücümüz olmayı sürdürecek." dedi.

Metal, elektronik ve kimyasal atıklar da ayrıştırıldı

ASELSAN yerleşkelerindeki yemekhanelerine atık ayrıştırma istasyonları konularak plastik atıklar, yemek artıkları ile diğer atıklar ayrıştırılmaya başlandı.

Ofislerden toplanan çöp kutuları yerine kağıt, plastik, metal, cam, biyobozunur, diğer ve pil atık kutularını içeren istasyonlar ortak kullanım alanlarına yerleştirildi. Ofis ve çalışma alanlarındaki atık ayrıştırma istasyonlarının yanı sıra elektronik atıklar, bitkisel yağ atıkları için atık kutuları ile giysi ve oyuncak toplama kutuları da yerleşke giriş ve otopark alanlarına konuldu.

Yerleştirilen oyuncak ve giysi toplama kutularına gelen malzemeler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk Kızılay’a teslim ediliyor.

Doğal kaynak tüketimini azaltmak amacıyla çalışma alanlarındaki kâğıt bardak kullanımına son verilerek kâğıt bardakların yerine kullanılmak üzere tüm çalışanlara cam bardak ve porselen kupa verildi. Atık Ayrıştırma İstasyonları ile toplanan biyobozunur atıklar ve yemek yapımı sırasında çıkan sebze atıklarından kompost gübre elde etmek amacıyla kompost makinesi alındı. Ayrıca uygun yemek artıkları için hayvan barınakları ile de anlaşma yapıldı.