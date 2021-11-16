Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.864 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 609 lira 30 kuruşken satışı ise 609 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 995 lira satış fiyatı 1000 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.864,31 dolar

Satış: 1.864,50 dolar

Gram

Alış: 609,30 lira

Satış: 609,50 lira

Çeyrek

Alış: 995,57 lira

Satış: 1000,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 4.047,00 lira

Satış: 4.080,00 lira