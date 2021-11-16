Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine ağaç devrilen genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde üzerine ağaç devrilen genç hayatını kaybetti.
Sivriler köyünün Kızılağaç mevkisinde çalışan 23 yaşındaki Hakan Süzen'in üzerine ağaç devrildi.
Yaralanan Süzen, yakınları tarafından Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Süzen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırklareli
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