11 Kasım saat 08.30'da, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli bir teknenin yan yattığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.



9 düzensiz göçmen kurtarılırken, Irak uyruklu Dılan Yousıf Habeeb'in cansız bedenine ulaşıldı.



Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.



Göçmenleri kaçırmaya çalışan kaçakçılar ise olay yerinden kaçtı.



Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı



Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen 4'ü Türk ve 2'si Ukrayna uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin polisteki ifadelerinin ardından 1 Türk ve 1 Ukrayna uyruklu şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise “göçmen kaçakçılığı ve taksirle adam öldürme suçu” iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

