Aydın'da 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
Aydın'da yelkenli teknenin yan yatması ve bir düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda, ikisi Ukraynalı dördü Türk toplam 6 kişi gözaltına alındı.
11 Kasım saat 08.30'da, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli bir teknenin yan yattığı bilgisinin alınması üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
9 düzensiz göçmen kurtarılırken, Irak uyruklu Dılan Yousıf Habeeb'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Göçmenleri kaçırmaya çalışan kaçakçılar ise olay yerinden kaçtı.
Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalandı
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen 4'ü Türk ve 2'si Ukrayna uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin polisteki ifadelerinin ardından 1 Türk ve 1 Ukrayna uyruklu şüpheli serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise “göçmen kaçakçılığı ve taksirle adam öldürme suçu” iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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