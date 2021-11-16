Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kız çocuğunun eşarbı bir anda makineye takıldı. Ula Kerem’in yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. İş makinesine kapılan kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.