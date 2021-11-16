Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş makinesine kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'in Akdeniz ilçesinde eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kız çocuğunun eşarbı bir anda makineye takıldı. Ula Kerem’in yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. İş makinesine kapılan kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İş Kazaları İşçi İşçi Ölümleri Mersin
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