Önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bunun üzerine tekneye baskın düzenleyen ekipler, yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gördü.

Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

[Fotoğraf: İHA]