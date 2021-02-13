Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yatta doğum günü kutlayan 14 kişiye 45 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beşiktaş'ta bir grup koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.
[Fotoğraf: İHA]
Bunun üzerine tekneye baskın düzenleyen ekipler, yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gördü.
Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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