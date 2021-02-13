Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheli itirafçı oldu
Balıkesir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı. İtirafçı olan zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Adıyaman, Bursa, Kahramanmaraş, Manisa ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: FETÖ
Sıradaki Haber
İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz