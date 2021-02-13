Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de terör propagandasına 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de terör örgütlerinin propagandasını yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından 4 ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 1 şüpheli aranıyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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