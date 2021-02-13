İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı Bayraklı, Çiğli, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 1 şüpheli aranıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.