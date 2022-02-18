Amasya'da yaşayan 70 yaşındaki Mediha Koç'u telefonla arayan S.Ş., kendisini polis olarak tanıttı.

"Adınız cinayete karıştı, evdeki paraları teslim edin"

S.Ş., Koç'a kimliğinin cinayet mahallinde bulunduğunu ve kontrol edilmesi için evde bulunan paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Zanlıya inanan Koç, vefat eden eşinin emekli ikramiyesiyle aldıkları 130 bin lira değerindeki altın ve dövizi eve gelen kişiye teslim etti.

Güvenlik kameraları incelendi

Dolandırıldığını fark eden Koç, durumu polise haber verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çalışmaların ardından şüphelinin Yozgat'ta bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı.

Amasya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. tutuklandı.

''8 ay önce ölen eşimin biriken emekli parasıydı''

Altın ve dövizleri teslim Alan Koç, polise teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Telefonla aradılar, 'kimliğiniz cinayet mahallinde bulundu' dediler. Birini bıçaklamışlar, nüfus kağıdımı ben ne kaybettim ne bir şey yaptım. Kafamı yediler, zaten şeker hastasıyım. Kafam allak, bullak oldu. Burada aldılar parayı, ben de saf gibi teslim ettim. 8 ay önce ölen eşimin biriken emekli parasıydı. Askerimize, polisimize Allah zeval vermesin. Ben şeker hastasıyım kandım ama başkaları kanmasın."