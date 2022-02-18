Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
67 yıllık çift 3 saat arayla hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 yıllık evli çift, üç saat arayla hayatını kaybetti.
Büyük Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Nimet Sürer yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nimet Sürer'in ölüm haberini alan 90 yaşındaki eşi Yaşar Sürer de 3 saat sonra evinde vefat etti.
Cenazeler, Büyük Mahalle Camisi'nde kılınan namazının ardından yan yana, mahalle mezarlığına defnedildi. Çiftin, biri 5 yıl önce hayatını kaybetmiş 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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