Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
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