Kadıköy metrosunda tartıştığı iki kişiye bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran tutuklu sanık Yılmaz, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" ile suçlanıyor.

Anadolu 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce Yılmaz'ın savunmasını alındı. Ardından mağdurların avukatlarına söz hakkı verildi.

Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi istendi

Mahkeme heyeti, dosyada eksiklikler olduğunu belirtti. Olay anına ilişkin görüntülerin toplanması ve ayrıntılı olarak incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istendi.

Sanık Emrah Yılmaz'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.

Dava 17 Mart tarihine ertelendi.