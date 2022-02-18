İstanbul'daki metro saldırganı ilk kez hakim karşısına çıktı
İstanbul'da kasım ayında metroda anne ve kızına bıçakla saldıran Emrah Yılmaz ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 17 Mart'a ertelendi.
Kadıköy metrosunda tartıştığı iki kişiye bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran tutuklu sanık Yılmaz, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" ile suçlanıyor.
Anadolu 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce Yılmaz'ın savunmasını alındı. Ardından mağdurların avukatlarına söz hakkı verildi.
Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi istendi
Mahkeme heyeti, dosyada eksiklikler olduğunu belirtti. Olay anına ilişkin görüntülerin toplanması ve ayrıntılı olarak incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istendi.
Sanık Emrah Yılmaz'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi.
Dava 17 Mart tarihine ertelendi.