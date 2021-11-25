Kadıköy-Tavşantepe metrosunda E.Y. tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret etti.



İddiaya göre olay maske tartışması yüzünden çıktı. Maske takmayan yolcuya hakaret eden E.Y., kendisini uyaran Senanur Damgacı'ya saldırıp ekmek bıçağı ile tehdit etti.



20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı



Görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırganı evinde yakaladı. Gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırganın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde kendini savundu kameraya yansıyan görüntüleri yalandı. Kendisinin ‘mağdur’ olduğunu saldırıya uğradığını iddia etti.

Karnına tekme atmakla suçladığı Senanur Damgacı ve annesinden şikayetçi olduğunu ekledi:

“Ekmek bıçağımı biletmek için evden alıp çıkmıştım. Bıçağı koyduğum poşet yırtılınca ben de bıçağı cebime koydum" dedi.



Mahkemeye sevk edildi



Zanlı "silahla tehdit, "basit yaralamaya teşebbüs, "halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.