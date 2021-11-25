Eski İçişleri Bakanı Hasan Güneş'in cenazesi, Karapürçek ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, Ali Paşa Merkez Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törende Güneş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Güneş'in cenazesi, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırılan namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Törene, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir hastanede tedavisi süren Güneş, önceki gün yaşamını yitirmişti.