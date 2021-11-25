Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari Kenan Karabeyeser'in, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığı davada, Başsavcılık 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

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