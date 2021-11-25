Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'cü 4 eski Yargıtay üyesi için hapis istemi
[Fotoğraf: AA]
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Kenan Karabeyeser, Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari Kenan Karabeyeser'in, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığı davada, Başsavcılık 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.
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