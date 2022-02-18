Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da ev yangını: Baba ve kızı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evde yangın çıktı. Eve ulaşan ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, baba ve kızın cansız bedeni ile karşılaştı.
Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki 13 katlı binanın 7'nci katında bulunan dairede yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.
Dairenin kilitli kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçeri giren polis ekipleri, evde birlikte yaşadıkları öğrenilen Ahmet Çetin ve kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yangının mutfak tüpünden çıktığı belirlendi
İlk belirlemelere göre, yangına alzaymır hastası olduğu belirtilen Ahmet Çetin'in odasında bulunan mutfak tüpünün neden olduğu tespit edildi.
Baba ile kızının cesedi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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