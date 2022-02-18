Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da biri kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ'lı yakalandı
Konya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Yunak İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki yabancı uyruklu R.K.S'nin, DEAŞ üyesi olmaktan Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, sürücü K.K. ile araçtaki yabancı uyruklu A.A'nın da DEAŞ üyesi olduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan üç şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ Konya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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