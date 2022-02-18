Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İki yıl önce düzenlenen bu ırkçı saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerden biri de Fatih Saraçoğlu'ydu. Ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu, TRT Haber'e konuştu.

Ağabey Saraçoğlu, kardeşine olan özlemini şöyle anlattı:

“Bu bizim yaşadığımız acıları başka aileler yaşamasın. Bu öyle büyük bir acı ki anlaşılması, tarif edilmesi imkansız. İstiyorum ki yüce Rabbimden, başka ailelerin başına gelmesin. Çok özlüyorum kardeşimi.

İnsan sevdiğini kaybettiği zaman bambaşka oluyormuş. Hep keşkelerde kalıyor... Keşke daha iyi davransaydım, keşke daha çok zaman geçirseydim. Diyebileceğim tek şey bu. Insan sevdiğine değer versin, başka birşey diyemiyorum. Çok üzücü bir olay. Hayat dolu insanlardı hepsi. Öbür ailelerin de evlatları kardeşleri benim kardeşim."