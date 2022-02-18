Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Zeytin Dalı bölgesindeki operasyonlar devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesindeki başarılı operasyonları devam ediyor. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/r11s8fDP6e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2022
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