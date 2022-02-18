Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yanan feribotta Türk yolcular da olduğu ortaya çıktı
Yunanistan'da yanan feribottaki yolcular arasında bulunan 24 Türk yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktı. Yolcuların tamamı gemiden tahliye edilirken bir yolcu yaralandı. Gemideki 288 yolcudan 24'ünün ise Türk vatandaşı olduğu açıklandı.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki 24 Türk vatandaşının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika Yangın Yunanistan
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