Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Yunanistan'da 288 yolcu taşıyan gemide yangın çıktı
Yunanistan liman polisi, 237 yolcu ve 51 mürettebatla İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığını duyurdu.
Yunanistan polisi, Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'dan inen yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini söyledi.
Polis, "Euroferry Olympia'nın kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi" dedi.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yunanistan Gemi Yangın
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