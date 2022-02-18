Yunanistan polisi, Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'dan inen yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini söyledi.

Polis, "Euroferry Olympia'nın kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olay hakkında soruşturma başlatıldı.