Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'da 21, Baotou şehrinde 1, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 9, Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 4, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3, Dongguan'da 1 ve Yünnan eyaletine bağlı Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 47 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 375 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, bin 423 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 1 COVID-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" dün 1 COVID-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, havalimanında yapılan testlerde ortaya çıkan tek vakanın sporcu ve takım görevlisi grubundan olduğu kaydedildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 436'ya ulaştı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.