Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB'den "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı" klibi
Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.
Bakanlık, sosyal medya hesabından, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Hazırlanan özel klipte ise Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO Türk Silahlı Kuvvetleri
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