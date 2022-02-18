9'u tutuklu 23 kişinin yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, DİAYDER'in terör örgütü PKK amaçları doğrultusunda kurulduğu bilgisine yer veriliyor. PKK yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, derneğin referansıyla işe alım yaptığı da iddianamede yer alan bilgiler arasında...

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

