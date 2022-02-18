Toplum vicdanını sızlatan suçlara iyi hal indirimi sona eriyor. Adalet Bakanlığı çalışmasına başladı.

Şiddette cezaları artıran düzenleme hazırlanıyor

Kadına yönelik şiddet davalarında cezaları artıran düzenleme için Meclis'te mesai hızlandı.

Kadın milletvekilleri başta olmak üzere tüm partiler teklife katkı sağlayacak. Sahada elde edilen bilgiler partilerin hazırlayacağı raporlara yansıyacak.

Her parti komisyon aşamasında teklife bu raporlarla destek sunacak. Partilere ulaşan şikayetler de teklifin hazırlık aşamasında masada olacak.

İyi hal indirimi kaldırılacak

Tam mutabakat için ortak bir irade aranacak.

Sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri başta olmak üzere her kesimin görüşü alınacak. Bu düzenleme ile giysileri ve tavırları üzerinden sanıkların cezalarında yapılan iyi hal indirimi kaldırılacak.

Kadınların en büyük şikayet konusu olan ısrarlı takibin de cezası artırılacak.

Düzenleme Mart'ta Meclis'e gönderilecek

Mart ayında teklifin Meclis'e sunulması bekleniyor. O tarihe kadar hem partilerin genel merkezlerinde hem de Meclis'te hummalı bir çalışma yürütülecek.

AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tarafından şiddetle mücadele için sunulan kanun teklifleri de tekrar ele alınacak.