Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun ilk kadın jet pilotu Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç için anma mesajı yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan mesajda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, Hava Pilot Albay Altınçekiç'in bir fotoğrafı da kullanıldı.
Gururla paylaşıyoruz ki #NATO’nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç’i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ???????? pic.twitter.com/TyHArLIcJW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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