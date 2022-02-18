Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla yayınlanan mesajda, "Gururla paylaşıyoruz ki NATO'nun ilk kadın jet pilotu bir Türk subayıdır. Bizlere bu gururu yaşatan Hava Pilot Albay Leman Bozkurt Altınçekiç'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Hava Pilot Albay Altınçekiç'in bir fotoğrafı da kullanıldı.