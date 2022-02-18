Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanması için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.