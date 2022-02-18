Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Balıkesir merkezli 8 ilde, terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve 13 şüphelinin yakalanması için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, Balıkesir, Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Balıkesir DEAŞ Terör Örgütü
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