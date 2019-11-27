Bursa'da bir çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemenin kapısını çaldı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.

Kendi isteği ile işten ayrılan kadına nafaka yok

Mahkeme, ayrıca davacı kadının nafaka talebini ve tarafların tazminat taleplerini reddetti. Çift bunun üzerine temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin süresinde davaya cevap vermeyerek hakkını kaybettiğine dikkat çekerek, kadında kusur olmadığına hükmetti.

Erkeği tam kusurlu olarak nitelendiren mahkeme, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğini belirterek bir önceki hükmün bozulmasına karar verdi.

Yeniden yargılama sürecinde ise, bu kez tarafların eşit kusurlu olduklarını kabul ederek, kadının tazminat talebini reddetti. Kendisinde kusur olmadığını belirterek karara itiraz eden erkek, düzeltme talebinde bulundu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise emsal teşkil eden bir karara imza attı. Daire kararda, kadının dava dilekçesinde bir bankada çalıştığını, ancak cevaba cevap dilekçesinde işi kendi isteği ile bıraktığını belirterek, kendi isteği ile işten ayrılan kadına nafaka ödenmeyeceğine hükmetti.

Kaynak: İHA

