Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir kişi 2015'te Almanya'nın Leipzig şehrinden Antalya'ya gelmek için özel bir hava yolu şirketinden bilet aldı.

Uçuşun 5 saat gecikmeli yapılması üzerine tüketici hakem heyetine başvuran yolcu, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliğin (SHY-Yolcu) "uçuşların iptali" maddesi uyarınca tazminata hak kazandığını ileri sürdü.

Bilet ücreti yolcuya iade edilmilşti

Tüketici hakem heyeti de 400 avronun o günkü karşılığı olan 1576 liranın yolcuya iadesine karar verdi.

Bunun üzerine hava yolu şirketi, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesi görev alanına girdiğini, bu konuda tüketici hakem heyetinin görevsiz olduğunu, SHY Yolcu Yönetmeliği'ne göre uçuş tehirinin tazminat sorumluluğu getirmediğini, Danıştay tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi'nin tazminat ödenmesine ilişkin 6. maddesinin yürütmesinin durdurulduğunu, uçuşların tehirinde uçuş iptali hükümlerinin uygulanmayacağını savunarak dava açtı.

Davaya bakan Bakırköy 3. Tüketici Mahkemesi ise tüketici hakem heyeti kararını uygun buldu. Uçuşun 5 saat gecikmeli yapıldığını, 5 saat ve üzeri gecikmelerin Yolcu Hakları Uygulama Esasları Genelgesi'nde uçuşun iptali ile eş değer sayıldığını belirten mahkeme, SHY-Yolcu Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna vararak davayı reddetti.

Bu kararın ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma yoluna başvurarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise kanun yararına bozma talebini kabul ederek yerel mahkeme kararını bozdu.