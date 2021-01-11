Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı köpeği jandarma tedavi ettirdi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Harmancık ilçesinde av tüfeğiyle vurulan köpek, jandarma ekipleri tarafından tedavi ettirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Dutluca Mahallesi'ndeki bir köpeğin, av tüfeğiyle vurulduğu ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavisinin yapılmasını sağladı.
Ayrıca, köpeği yaralayan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, şüphelinin ifadesini aldı.
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