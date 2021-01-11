Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege’de yarın bazı feribot seferleri yapılmayacak
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ., fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergahlarında yarın yapmayı planladığı seferleri güncelledi.
Buna göre, Kabatepe'den 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan 07.00, Bozcaada'dan 07.15, Geyikli'den 08.00 saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.
Etiketler: Fırtına
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