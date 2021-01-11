İzmir'de 30 Ekim'den bu yana 3 kez uzatılan toplu ulaşım kartına HES kodunu eşleştirme süresi doldu.

Verilen sürede eşleştirme yapmayanların toplu ulaşım araçlarına binmesine izin verilmedi. Uygulamanın başladığı haftanın ilk iş günü, bazı duraklarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Temaslı kişilerin toplu taşıma kullanmasının önüne geçiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kartlarının kullanım bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor.

Eşleştirme ile kentte toplu ulaşım araçlarının kullanımı elektronik takip altına alınmış oldu. Böylece hasta ya da temaslı kişilerin, toplu ulaşım araçlarını kullanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul'da da toplu ulaşımda HES kodu uygulaması 15 Ocak'ta başlayacak.

Haber: Bülent Güler