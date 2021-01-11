Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Denizli'de FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Sabit ve ankesörlü hatlardan FETÖ üyeleriyle görüştükleri öne sürülen 2 eski asker, 2 eski askeri okul öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ile halen görevde olan infaz ve koruma başmemurunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:04
- 17:01
- 17:06
- 16:41
- 16:35
Sıradaki Haber
Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz