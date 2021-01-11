İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

Akşam saat 18.00'den sonra başlaması öngörülen sağanak, 24 saat devam edebilir.

Olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı.