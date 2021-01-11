Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşlar sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.
Akşam saat 18.00'den sonra başlaması öngörülen sağanak, 24 saat devam edebilir.
Olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz