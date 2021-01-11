Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale'de minibüsün çarptığı 6 yaşındaki Samet Tuğra Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Dursun Karagöz idaresindeki minibüs, 6 yaşındaki Samet Tuğra Eroğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Talihsiz çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı.
Haber: Ahmet Kavaklı
Etiketler: Trafik Kazası
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