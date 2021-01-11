Kaza, saat 14.45 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.

Ankara'dan Bursa'ya seyreden Uğur Çakın idaresindeki pancar yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Abdullah Meyme’nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yan yattı. Kaza sonucu sürücüler Çakın ve Meyme yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pancarlar yola saçıldı

Devrilen tırın kasasındaki 30 ton pancar ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.Tırın kasasından yola saçılan pancarlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı.