Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Kütahya, Antalya, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak beklenirken, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtına

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.