Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Ege Denizi'nde bugün öğleden sonra etkili olacak fırtına, yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde bugün fırtına beklendiği uyarısı yaptı.
Öğle saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın ilerleyen saatlerde güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) etkisini göstermesi bekleniyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması öngörülüyor.
Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı.
Etiketler: Fırtına
Son Haberler
- 14:02
- 13:49
- 13:52
- 14:02
- 13:55
Sıradaki Haber
Van'da iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz