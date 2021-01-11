DSİ Genel Müdürü Yıldız, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

43 bin 990 dekar arazi sulamaya açıldı

Yıldız'ın verdiği bilgilere göre, Sakarya'da son 18 yılda inşa edilen 9 sulama tesisiyle 43 bin 990 dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 43 milyon 248 bin 970 lira ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Kentte yapımı süren 7 tesis inşaatının tamamlanmasıyla 37 bin 570 dekar arazi sulanacak. Bu tesislerin hizmete girmesiyle Sakarya, zirai üretimde ülkede söz sahibi illerden biri olacak.

18 yılda 894 milyon 933 bin 249 lira yatırım yapıldı

Marmara'nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sakarya'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 74 tesis ile 894 milyon 933 bin 249 lira yatırım yapıldı.

2 baraj, 3 gölet inşa edildi, 3 baraj ve 3 göletin inşası sürüyor

Kentte 18 yılda 2 baraj ve 3 gölet inşa edildi. Yapımı devam eden 3 baraj ve 3 göletle 26 bin 200 dekar arazi de sulamaya açılacak. İnşaatı süren tesisi tamamlayarak 2 milyon 750 bin kişi için yılda 189,22 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Şehirde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 56 taşkın koruma tesisiyle 158 yerleşim yeri ve 130 bin 460 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 9 taşkın koruma tesisinin de yapım çalışmaları sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Pakdemirli ve emeği geçenlere teşekkür etti.